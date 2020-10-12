Volkswagen Touareg R-Line отзывают в России

Фото: Volkswagen

Немецкая фирма сообщила о старте добровольной кампании по отзыву своих ТС.

Под условия акции попадает 13 автомобилей модели Volkswagen Touareg R-Line, которые продавались в нашей стране в течение этого года. Как оказалось, все кроссоверы имеют брак накладки на двери, из-за чего она может внезапно отвалиться. Владельцам паркетников необходимо обратиться в ближайший сервисный центр, где будет произведена замена дефектной детали, так же её качественный монтаж.

Напомним, что модель Touareg R-Line продаётся на отечественном рынке с безальтернативным мотором, форсированным до 340 лошадиных сил. Он сочетается с автоматической трансмиссией на 8 ступеней. Цена на модель стартует от 5 миллионов 200 тысяч рублей.