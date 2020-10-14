Volkswagen представил конкурента Creta и Seltos

Фото: Volkswagen

В США состоялась премьера нового кроссовера Volkswagen Taos. В модельной линейке марки автомобиль расположится на ступень ниже бестселлера Tiguan.

Volkswagen Taos спроектирован на архитектуре MQB. Длина «паркетника» составляет 4465 мм, ширина – 1841 мм, высота – 1631 мм. Размер колесной базы равен 2690 мм. Таким образом, по размерам автомобиль сопоставим с такими моделями, как Hyundai Tucson, Kia Sportage и Nissan Qashqai. Но, как сообщает американская пресса, конкурировать Taos предстоит отнюдь не с ними, а с более компактными Kia Seltos и Chevrolet Trailblazer.

В салоне нового немецкого кроссовера для США установлен 8-дюймовый сенсорный дисплей и цифровая приборная панель на 10,25-дюйма. Кроссовер можно будет купить в версиях с бесключевой системой Kessy. В арсенале автомобиля также указано наличие адаптивного круиз-контроля.

Фото: Volkswagen

Но, что самое удивительное, современные системы безопасности, такие как экстренное торможение, в базовом оснащении Taos не значатся. Приобрести их можно будет лишь в качестве опции.

Под капот американского Taos установят 1,5-литровый 158-сильный турбомотор, пару которому в переднеприводной версии составит 8-скоростной «автомат», а в полноприводной – 7-диапазонный «робот» DSG.

Фото: Volkswagen

Продажи Volkswagen Taos стартуют в США летом 2021 года. Ожидается, что цены на него будут стартовать с отметки в 21 тысячу долларов.

Кроссовер в будущем может добраться и до России, причем собирать его будут, скорее всего, на заводе в Нижнем Новгороде.