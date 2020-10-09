В России появится спортивный Volkswagen Polo

Фото: Volkswagen

Volkswagen анонсировал появление в России Polo с пакетом «Спорт». Новая «оспортивленная» версия автомобиля будет отличаться от обычного лифтбэка наличием 16-дюймовых колесных дисков Torsby, окрашенных 2-цветной палитрой, боковыми зеркалами и задним спойлером, выкрашенных в черный цвет. В арсенал новинки войдут также затемненные задние фонари, задние дисковые тормоза и крыша, выкрашенная в черный цвет.

В салоне лифтбэка появятся спортивные передние сиденья с эксклюзивной тканевой обивкой и подогревом, красная строчка элементов интерьера, декоративные вставки в спортивном стиле, накладки на педали и пороги, спортивный мультируль с кожаной обивкой, тонировка задних стекол, задний центральный подлокотник и многое другое.

Сборка Volkswagen Polo с пакетом «Спорт» стартует в декабре 2020 года. В продажу новая версия лифтбэка поступит в январе 2021 года. Цены пока неизвестны.