В России появится BMW X2 M Mesh Edition

Фото: BMW

В конце осени текущего года на рынок Российской Федерации выйдет автомобиль BMW X2 в версии M Mesh Edition. Стоимость модели будет раскрыта ближе к старту продаж.

Автомобиль прозвали «бунтарём» из-за его броских и нестандартных дизайнерских решений. Сразу видно, что в основу новой версии положена модификация M Sport X. Однако решение было дополнено решёткой радиатора с глянцевым чёрным покрытием в сочетании с яркими акцентами по всему кузову. Оранжевые наклейки положены машинам, кузов которых окрашен в серый или чёрный металик. А вот синие, оранжевые и белые машины получат чёрные наклейки.

Купить авто можно будет с дисками на 19 или 20 дюймов. Машине положена светодиодная головная оптика, а матричную светотехнику можно приобрести за дополнительную плату. Салон выдержан в двух цветах. Сидения обиты шикарной алькантарой. Под капотом могут работать различные дизельные моторы с мощностью от 150 до 231 лошадиной силы. Бензиновые моторы представлены агрегатами на 136 и 178 лошадиных сил.