В Rolls-Royce рассказали, почему Phantom не нужен полный привод

Фото: Rolls-Royce

Представители фирмы всего несколько недель назад презентовали автомобиль модели Rolls-Royce Ghost второго поколения, особенностью которого стало наличие полного привода. Вместе с этим у аудитории появился весьма уместный вопрос о том, почему флагман Phantom до сих пор не выпускается в такой модификации.

Представители фирмы неоднократно говорили, что полноприводного автомобиля Phantom ожидать не стоит. Ходили слухи о том, что машина не может комплектоваться четырьмя ведущими колёсами из-за технологических трудностей. Однако в фирме отметили, что при желании они могут построить флагман с полным приводом. Всё зависит от желания покупателей. Сейчас же потребности в подобной технологической доработке нет.

В частности, подобное обновление не планируется даже для модельного ряда, представленного в России. Несмотря на то, что в стране особой популярностью пользуются внедорожники, фирма смогла получить достаточное количество заказов на автомобили в традиционном исполнении.