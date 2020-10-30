В Polestar 2 обнаружены новые дефекты

Фото: Polestar

Похоже, вереница проблем у шведской компании только начинается.

Недавно фирме пришлось отзывать все проданные автомобили Polestar 2 из-за массовых жалоб на бракованный инвертор. Тогда под условия акции попало 4.5 тысячи автомобилей, часть из которых уже была распродана. На этот раз проблема коснулась HVCH. Новая кампания по отзыву затрагивает более 3 тысяч автомобилей. Всем им заменят нагреватель охлаждающей жидкости.

Эксперты же отмечают, что у фирмы есть все шансы справиться со всеми проблемами, ведь она не первая, кто при запуске новой модели сталкивается с массовыми отзывами. К примеру, немецкая фирма Volkswagen вынуждена была остановить продажи Golf в очередной генерации из-за ошибок в программном обеспечении.