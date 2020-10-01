В Италии продают редкий УАЗ-469 с мотором Peugeot

Фото: automobile.it

На продажу в Италии выставили редкий экземпляр УАЗ-469 Matathon. За 36-летний внедорожник просят всего 1900 евро или 172 тысячи 300 рублей по текущему курсу.

Автомобиль с завода оборудован атмосферным дизельным двигателем Peugeot XD объемом 2,1-литра. Мощность мотора составляет 65 лошадиных сил.

Несмотря на почтенный возраст автомобиль сохранился в достаточно неплохом состоянии, особенно зная, что машину ни разу за годы её жизни не реставрировали.

Не считая дверей, кузов машины, как и рама, хоть и слегка подгнили, но при должном уходе ещё способны послужить своему владельцу. Кроме того, машина полностью на ходу. По словам продавца, автомобиль стоит в его гараже в Калабрии (юг Италии) с 1992 года, так что в 71-тысячный пробег внедорожника вполне можно поверить.