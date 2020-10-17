Универсал Lada Largus CNG сняли с продаж

Фото: Lada

Компания «АвтоВАЗ» сняла с продаж двухтопливную версию Lada Largus CNG. Реализация такой версии «Ларгуса» стартовала в апреле 2019 года. Автомобиль можно было купить в трех модификациях: универсал, универсал кросс и фургон. Главным преимуществом Largus CNG над обычными “Ларгусами” была возможность работы на сжатом природном газе (метан).

Как стало известно порталу «Лада.Онлайн» в ходе мониторинга цен, автомобили Lada Largus CNG и Lada Largus Cross CNG больше недоступны для приобретения, а их прайс-листы исчезли с официального сайта бренда.

Пресс-служба «АвтоВАЗа» прокомментировала эту информацию, сообщив, что: «В данный момент их нет на складе. Есть только би-топливные Vesta, которые пользуются большей популярностью».

Напомним, мелкосерийным производством метановых Lada Largus занималась компания «АТС-Авто». Получая от «АвтоВАЗа» бензиновые универсалы и фургоны, она дорабатывала их до возможности использовать в качестве топлива сжатый природный газ, что делало такие «Ларгусы» примерно в 2,5 раза экономичнее стандартных версий.