Toyota обновила рамный минивэн Innova

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Компания Toyota обновила рамный однообъемник Kiijang Innova. Реформенный минивэн, созданный специально для рынка Индонезии, накануне был замечен на парковке одного из местных дилеров.

С рестайлингом автомобиль получил новую решетку радиатора, видоизмененные бамперы и вертикальные блоки дневных ходовых огней и светодиодную головную оптику.

В интерьере сохранилась прежняя компоновка передней панели, но мультимедийная система стала поддерживать современные интерфейсы Apple CarPlay и Android Auto. Появилась новая обивка сидений, круиз-контроль и семь подушек безопасности.

В основе автомобиля лежит шасси от внедорожника Fortuner — с неразрезным задним мостом и пружинной подвеской. Однако минивэн предлагается только с приводом на задние колеса и уменьшенным дорожным просветом (около 170 мм).

Моторную линейку обновление не затронуло. Автомобиль по-прежнему комплектуется 2,7-литровым бензиновым мотором на 166 лошадиных сил и 2,4-литровым «дизелем» мощностью 149 «лошадей». В качестве трансмиссий предложены 5-ступенчатая «механика» или 6-диапазонный «автомат». Цены на реформенную модель пока не объявлены. За актуальную версию Toyota Kiijang Innova в Индонезии просят от 1 миллиона 566 тысяч рупий или 1 миллиона 666 тысяч рублей по текущему курсу.