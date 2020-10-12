Так мог выглядеть новый Lada Largus

Фото: X-Tomi Design

Венгерская дизайн-студия X-Tomi Design, основываясь на представленных в прошлом месяце абсолютно новых Dacia Logan, Dacia Sandero и Sandero Stepway, показали, как мог бы выглядеть популярный универсал, известный в России под названием Lada Largus.

На презентации новых Logan и Sandero о возможности появления Dacia Logan в кузове универсал не прозвучало ни слова, что наводит на мысли: либо компания откладывает дебют такого автомобиля, либо его попросту не планируется. Но спрос на машины с таким типом кузова высок не только в России, но и во многих других странах, так что второй вариант маловероятен.

На опубликованных X-Tomi Design рендерах видно, что универсал, в случае, если ему всё-таки будет дан «зеленый свет», как и его собратья по модельному ряду получит в дизайне больше граней и сложных поверхностей, ярко-выраженные колесные арки, новые дверные ручки и зеркала другой формы. В целом же дизайн универсала стал бы более современным, чем у актуальной модели.

Параллельно с универсалом дизайнеры показали собственное видение нового поколения пикапа, спроектированного на базе Dacia Logan. Его Dacia продает на рынке Южной Америки.