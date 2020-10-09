Стало известно, насколько подорожают автомобили в РФ к концу года

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Не так давно российский авторынок пережил резкий скачок цен на новые автомобили. Виной тому стала девальвация рубля, подтолкнувшая автопроизводителей переписать ценники в сторону повышения. Но до конца 2020 года цены на автомобили вполне имеют шанс вырасти вновь, считает ряд экспертов.

Как сообщил руководитель дилерского направления сети автосалонов Fresh Auto Денис Решетников в интервью изданию «Автостат», на сегодняшний день цены на автомобили в России увеличились на 3-10% в зависимости от сегмента. Если национальная валюта в ближайшее время не укрепится, а ограничения из-за второй волны пандемии коронавируса будут введены, к зиме прайсы автопроизводителей могут вновь обновиться. Рост, по его оценке, составит еще 5-10%.

Согласен с ним руководитель отдела продаж «Авилон.Volkswagen» Максим Васильев. По мнению топ-менеджера, рост цен окажется примерно одинаковым в процентном соотношении для всех марок в своих сегментах, но многие клиенты будут вынуждены перейти из премиального и среднего к более бюджетному классу.