Стало известно, когда выйдет новый Volkswagen Caddy

Фото: Volkswagen

Коммерческое подразделение компании Volkswagen определилось с датой старта продаж в Европе нового, пятого по счету поколения универсала повышенной вместимости Caddy.

В «Старом Свете» реализация нового Volkswagen Caddy начнется это осенью. Первыми рынками станут Германия, Австрия и Польша, после которых автомобиль доберется до других европейских стран, а затем до ЮАР и Австралии.

Первоначально продавать пассажирский Caddy будут в версиях Kombi, Caddy, Life, Style и Move. В грузовом исполнении автомобиль предложат в модификациях Cargo и Cargo Maxi (с удлиненной колесной базой).

Весной 2021 года для Caddy станет доступна полноприводная трансмиссия 4Motion, а летом в продажу поступит Кемпер Caddy California с мини-кухней, панорамной крышей и палаткой. В течение следующего года дебютирует «внедорожная» версия Caddy PanAmericana, а исполнение с удлиненной колесной базой можно будет выбрать во всех вариантах исполнения.

Новый Volkswagen Caddy укомплектован 2-литровыми турбодизельными агрегатами TDI на 75, 102 и 122 лошадиные силы, а также 1,5-литровым бензиновым турбомотором TSI на 116 «сил» и газовым 1,5-литровым TGI на 130 «лошадей».

Когда пятое поколение Volkswagen Caddy появится в продаже в России, пока неизвестно.