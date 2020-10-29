Стало известно, когда кроссовер Toyota Yaris Cross доберется до Европы

Фото: Toyota

Продажи нового доступного кроссовера компании Toyota, спроектированного на платформе хэтчбека Yaris, стартовали в Японии 31 августа. С тех пор автомобиль смог завоевать в стране статус бестселлера, только за сентябрь разойдясь тиражом более 12 тысяч единиц.

Накануне стало известно, когда Yaris Cross выйдет на мировой рынок. Произойдет это 2 ноября, когда австралийские дилеры начнут прием заказов на этот кроссовер. В Европе «паркетник» появится до конца 2020 года.

Напомним, кроссовер спроектирован на архитектуре TNGA-B. В начальной версии Yaris Cross оснащается 1,5-литровым «атмосферником» M15A-FKS, выдающим 120 лошадиных сил. Более дорогие версии «паркетника» предлагают покупателям с гибридной силовой установкой на базе 91-сильного бензинового ДВС. Суммарная отдача такого исполнения составляет 116 лошадиных сил. Трансмиссии: 5-ступенчатая «механика» или вариатор CVT.

Цены на Toyota Yaris Cross в Японии стартуют с отметки в 1 миллион 798 тысяч йен или 1 миллион 327 тысяч рублей по текущему курсу.