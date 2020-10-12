Skoda вывела на тесты купеобразный Enyaq GT

Фото: Skoda

В объективы фотошпионов на дорогах общего пользования попался новый автомобиль Enyaq GT. Машина была густо покрыта камуфляжной плёнкой.

Напомним, что в основе купеобразного автомобиля будет положена платформа МЕВ. Однако кросс-купе отличается от стандартной версии Enyaq задними стойками, видоизменённой формой крыши и укороченной кормой. Передняя светотехника будет узкой. Уже известно, что новинка получит небольшой багажник с ёмкостью в 585 литров.

Что касается технических характеристик, то модель получит прежние силовые установки. Речь идёт про электрифицированные моторы с мощностью от 148 до 306 лошадиных сил. Максимальный запас хода кросс-купе составит 510 километров в час.

Инсайдеры убеждены, что модель с приставкой GT будет официально представлена в будущем году.