С конвейера Tesla сошло рекордное количество электрокаров

Фото: Tesla

Представители американского автомобильного бренда отчитались о результатах своей работы.

Как оказалось, в третьем квартале фирме удалось выпустить более 145 тысяч электрических автомобилей. Таким образом, был поставлен новый в истории бренда рекорд. Напомним, что прошлое достижение фирмы равнялось 139 тысячам электрокаров.

Независимые эксперты ожидают, что в текущем квартале динамика американского производителя сохранится, и им удастся выпустить около 169 тысяч машин. Увеличение производственных массивов и совершенствование конвейерной сборки позволяет бренду быстрее завоёвывать рынок и усиливать своё присутствие в сегменте электрического транспорта.

Примечательно, что, несмотря на рост поставок, котировки компании недавно снизились на 5 процентов.