Российский Chery Tiggo 8 получит новый мотор

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Китайский бренд анонсировал расширение линейки силовых агрегатов для флагмана Tiggo 8. В настоящий момент фирма проводит сертификацию обновлённого транспортного средства в Российской Федерации.

Согласно источнику, а моторной гамме появится двигатель, который имеет мощность в 147 лошадиных сил. Он будет сочетаться с роботизированной коробкой передач либо же с механической трансмиссией.

Напомним, что в будущем году на рынок России выйдет самая дорогая версия Tiggo 8 с приставкой Pro. С какой силовой установкой будет продаваться этот автомобиль, пока неясно, хотя на домашнем рынке машина реализуется с турбированным двигателем на 1,6 литра мощностью в 195 лошадиных сил.

Базовая версия внедорожника на отечественном рынке появилась ещё в начале 2020 года. Она работает на двухлитровом наддувном моторе, форсированном до 170 лошадиных сил. Машины продают по цене от 1 миллиона 639 тысяч 900 рублей.