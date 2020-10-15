Российские Zetta хотят продавать в Германии

Фото: Zetta

Компактный электрифицированный автомобиль Zetta City Modul 1 вполне может стать экспортной моделью. Об этом недавно сообщили представители Министерства промышленной торговли.

Согласно мнению отечественных экспертов, российский электрокар может стать весьма привлекательным для европейских покупателей. Ведь новинка характеризуется высокими техническими характеристиками и доступным ценником от 550 тысяч рублей. Если планы разработчиков будут реализованы, то первым экспортным направлением для Zetta станет Германия.

Пока что автомобиль находится на стадии завершения сертификации. Первые серийные экземпляры уже сошли с конвейера. В общей сложности планируется собирать около 10 тысяч электрокаров в год.

Представители власти отметили, что поддержка отечественного проекта по разработке электрокаров обошлась стране в 285 миллионов рублей. Но все траты могут окупиться большими перспективами.