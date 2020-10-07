Российская Hyundai Sonata получила внутреннюю ручку крышки багажника

Предприятие «Автотор», базирующийся в Калининградской области, приступило к производству бизнес-седана Hyundai Sonata по методу полного цикла. С 2017 года завод выпускал эту модель, но в режиме крупноузловой сборки. С 6 октября производственный цикл Hyundai Sonata в России включает в себя, в том числе, этапы сварки и окраски кузова.

За счет перехода на полный цикл Hyundai стремится добиться более глубокой локализации модели Sonata, сообщил управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев. Кроме того, по словам топ-менеджера, увеличение уровня локализации позволило расширить оснащение этой модели.

Отныне все Hyundai Sonata, продающиеся в России, укомплектованы подогревом форсунок стеклоомывателя и внутренней ручкой крышки багажника. С комплектации Comfort в оснащение автомобиля войдут подогрев стекла и электромеханический ручной тормоз, а в версии Style появится цифровая приборная панель.

Пакет систем активной безопасности Smart Sense пополнится двумя новыми системами: функцией контроля встречного движения при повороте налево (FCA-JT) и функция обнаружения пассажира и багажа на заднем ряду (ROA).

Список комплектаций расширится модификацией Business с 2-литровым двигателем. 2,5-литровый мотор станет доступен начиная с комплектации Comfort.

Кроме того, Hyundai Sonata будут продавать в России в новой спецсерии WAY, отличающейся от других исполнений этой модели наличием современного мультимедийного комплекса Яндекс.Авто с 8-дюймовым дисплеем и поддержкой интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto.