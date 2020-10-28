Renault обновила седан Megane

Фото: Renault

Презентация обновленного хэтчбека и универсала Renault Megane состоялась в начале этого года, а теперь рестайлинг добрался и до одноименного седана.

С обновлением 4-дверка позаимствовала дизайн передней части кузова у хэтчбека и «сарая», получив полностью светодиодную оптику, новый бампер с противотуманками и решетку радиатора с хромированными штрихами. В корме изменений минимум– появились два хромированных патрубка фальшвыхлопа. Задние фонари остались прежними.

Интерьер седана «реношники» не показали, но сообщили, что «топовая» версия реформенной 4-дверки получит виртуальную приборную панель с диагональю 10,2-дюйма, «мультимедиа» с 9,3-дюймовым экраном, безрамочное зеркало заднего вида и электропривод водительского сиденья. В список оснащения автомобиля войдут: адаптивный «круиз» с функцией Stop and Go, а также системы автоматического торможения, включающие в себя функцию обнаружения пешеходов, помощника при выезде с парковки задним ходом и мониторинга «слепых» зон.

Моторная линейка обновленного седана Megan будет включать в себя 1,3-литровый турбомотор TCe на 140 «сил» и «дизель» Blue dCi мощностью 115 «лошадей». Связку обоим составит механическая трансмиссия или 7-скоростной «робот» EDC с двойным сцеплением.

Цены объявят ближе к старту продаж – в начале 2021 года.