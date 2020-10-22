Рассекречен самый дешёвый кроссовер Nissan

Фото: Nissan

Раскрыты особенности серийной модификации паркетника Magnite.

Напомним, что модель станет самой компактной в линейке бренда и будет создана на платформе CMF-A. Автомобиль был разработан специально для рынков развивающихся стран. Но первое время его можно будет приобрести только в Индии.

Уже известно, что длина кроссовера не превысит 4-х метров, при этом клиренс составит 20.5 сантиметра. Внешне машина практически полностью повторяет решения, выбранные для концепта, продемонстрированного в середине лета этого года. Серийную версию отличают лишь колёсные арки, иная форма бампера, антенна, отсутствие хромированных полос на радиаторной решётке, а также стандартные корпуса для зеркал заднего вида.

Базовым для паркетника стал литровый атмосферник, форсированный до 72 лошадиных сил. Он работает вместе с механической трансмиссией на 5 ступеней. Альтернативой станет мотор с отдачей в 95 лошадиных сил, который сочетается не только с механической коробкой передач, но и с вариатором.

Сколько будет стоить паркетник, пока неясно. Но эксперты убеждены, что он вряд ли будет стоить дороже 553 тысяч рублей.