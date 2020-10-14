Раскрыта дата выхода лифтбека JAC на рынок России

Фото: JAC

Не так давно появилась информация о том, что китайский производитель сертифицировал на отечественном рынке новый лифтбек J7. Новинка появится в продаже уже до конца текущего года.

Как оказалось, в Россию доберётся менее мощная модификация автомобиля. Модель получит турбированный полуторалитровый мотор, форсированный только до 136 лошадиных сил, хотя на домашний рынок бренд выпустил лифтбек с мотором на 14 лошадей больше. С агрегатом сочетается механическая коробка передач на 6 ступеней или вариатор. Лифтбеку доступен только передний привод.

Одной из главных особенностей стала независимая подвеска, а также дисковые тормоза для всех колёс. Комфорт управления достигнут за счёт установки электроусилителя руля. Сколько будут стоить машины в РФ – пока не сообщается. А вот в Китае авто продают почти за миллион рублей. Росс