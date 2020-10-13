Рамные пикапы Great Wall Wingle 7 начали прибывать в Россию

В начале октября Daily-Motor.Ru писал о планах компании Great Wall вернуться в Россию. Первой моделью китайского бренда должен был стать рамный пикап Wingle 7. Накануне стало известно, что первые автомобили начали прибывать в Россию.

Издание «Китайские-Автомобили» опубликовало фотографию, на которой запечатлена первая партия Great Wall Wingle 7, сфотографированная на территории завода Haval в Тульской области. Напомним, бренд Haval является дочерним для Great Wall. Продавать Wingle 7 китайцы будут как раз через дилерскую сеть своей дочерней марки.

Пикапы Great Wall Wingle 7 перед отправкой в дилерские центры. Первое "живое" фото в России. #GWM pic.twitter.com/85ba1xv6ty — AutoChina24 (@AutoChina24) October 12, 2020

По последним данным, российская версия пикапа Wingle 7 будет отличаться от оригинальной китайской отсутствием противотуманных фар, вместо которых установлены заглушки, а также цветовой гаммой и техническими характеристиками. Так, россиянам предложат пикапы в белом, чёрном, сером и оранжевом цветах, причём последний из них станет самым редким.

Под капот нового рамного пикапа установят 2-литровый турбодизельный агрегат, выдающий 143 лошадиные силы. Ассистировать ему будет 6-ступенчатая МКП и система полного привода. Цены на рамный пикап Great Wall Wingle 7 для России стартуют с отметки в 1 миллион 749 тысяч рублей.