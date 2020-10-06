Продажи новых авто в России пошли вверх

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Прошлый месяц принёс положительную динамику отечественному автомобильному рынку.

В сентябре было продано более 154 тысяч новых транспортных средств. Прирост составил 3.4 процента. Таким образом, в России второй месяц наблюдается положительная динамика. Однако, при рассмотрении первых 9 месяцев 2020 года становится ясно, что на самом деле ситуация не настолько позитивная. В общей сложности продажи рухнули почти на 14 процентов по сравнению с данными 2019 года.

Но, профильные эксперты убеждены, что падение спроса на новые авто связано исключительно с пандемией. Поэтому в скором времени ситуация стабилизируется и российский рынок вернётся к прежней положительной динамике.