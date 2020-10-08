Представлен рестайлинговый автомобиль Honda Ridgeline

Фото: Honda

Пикап второго поколения продаётся на рынке Америки уже 4 года. И сегодня была представлена его рестайлинговая модификация.

Новинка заметно изменилась. Все декоративные элементы кузова новые. Установлены модернизированные бампера с прорезями, которые повышают показатели аэродинамики. Honda Ridgeline оснащается дисками на 19 дюймов. За доплату можно приобрести пакет, который включает в себя чёрные пластиковые колёсные арки, бронзовые колёса, а также оригинальную графику на кузове.

А вот технические характеристики Honda Ridgeline остались прежними. Под капотом, как и раньше, работает атмосферный мотор на 3.5 литра, который имеет мощность в 284 лошадиные силы. Он сочетается с автоматической трансмиссией на 9 ступеней. Грузоподъёмность пикапа составляет 717 килограммов. Сколько будет стоить рестайлинговая модель, пока не сообщается.