Появились новые подробности о Nissan Navara

Фото: Nissan

Сегодня в сети было опубликовано видео, иллюстрирующее особенности нового пикапа. Модель пережила плановый рестайлинг, который принёс машине расширенный функционал, а также новый мотор.

Премьера Nissan Navara состоится уже в следующий четверг. Машина получит светодиодную оптику, видоизменённую крупногабаритную радиаторную решётку, а также новые дизайнерские элементы. Перечень доступных моторов будет зависеть от рынка, где машина будет продаваться. К примеру, североамериканские покупатели смогут приобрести машину с новым мотором на 3.8 литра, который сочетается с автоматической коробкой передач на 9 ступеней.

На отечественном рынке пикап не продаётся. Линия бренда Nissan представлена исключительно паркетниками, и все они собираются на питерском заводе.