Почти новый Subaru Forester SG5 продают по цене Lada Vesta

Фото: eBay

С молотка на онлайн-аукционе eBay уйдет Subaru Forester 2003 года. Необычность этого лота заключается в том, что пробег машины, несмотря на внушительный возраст, составляет всего 10 тысяч 380 километров. За автомобиль просят 14 тысяч 500 долларов или 1 миллион 120 тысяч рублей по текущему курсу. Для сравнения, за эти деньги можно купить новую Lada Vesta Sport.

По информации, опубликованной в объявлении, состояние автомобиля соответствует пробегу. Продавец не стесняясь пишет: «Вероятно, это лучший экземпляр второго поколения Forester в природе». Владельцы машины, которых за 17 лет было всего два, ездили на ней на небольшие расстояния и нерегулярно.

На прикрепленных к объявлению фотографиях видно, что лакокрасочное покрытие кроссовера находится в идеальном состоянии, а сиденья будто только забрали из химчистки.

Напомним, второе поколение Subaru Forester сходило с конвейера с 2002 по 2007 годы. Автомобиль комплектовали 2- и 2,5-литровыми оппозитными двигателями, способными работать как в связке с «механикой», так и с 4-диапазонным «автоматом». Привод всех версий – полный.