“Паркетник” Toyota Corolla Cross оказался безопаснее рамного Hilux

Фото: ASEAN NCAP

Программа оценки новых автомобилей ASEAN NCAP провела краш-тесты нового кроссовера Toyota Corolla Cross, спроектированного на базе модели Corolla. Итоги теста оказались неожиданными. «Паркетник» суммарно набрал в испытаниях на безопасность 88,61 балла, что выше, чем ранее сделал рамный Toyota Hilux (83,43 балла).

В краш-тестах использовалась праворульная Corolla Cross с 1,8-литровым бензиновым мотором на 140 лошадиных сил, вариатором и передним приводом, собранная в Таиланде. В списке систем безопасности испытуемого значились семь подушек, системы ABS и ESP, а также системы автоматического торможения и контроля за движением в полосе.

Безопасность Corolla Cross для передних пассажиров была оценена в 33,01 балла из 36 возможных, безопасность детей – в 44,35 балла из 49. За технологии превентивной безопасности кроссовер заработал 14,50 балла из 18 возможных. Суммарный результат в 88,61 балла соответствует максимальной оценке безопасности в пять звезд.

Напомним, презентация нового кроссовера Toyota Corolla Cross состоялась в середине лета этого года. Пока автомобиль продают только в Таиланде, но в следующем году автомобиль доберется и до родного японского рынка, о чем в сентябре стало известно Daily-Motor.Ru. При этом, изначально продажи Corolla Cross в Японии руководством Toyota не планировались. На тайском рынке за кроссовер просят от 959 тысяч бат или 2 миллиона 335 тысяч рублей по текущему курсу.