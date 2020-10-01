Обновленный Kia Rio выходит в продажу в России

Фото: Kia

С сегодняшнего дня, 1 октября, в России стартуют продажи обновленного седана Kia Rio. Цены на автомобиль составляют от 814 тысяч 900 до 1 миллиона 169 тысяч 900 рублей.

С рестайлингом самая популярная иномарка в России получила модернизированную радиаторную решетку, другой передний бампер и видоизменённую головную оптику. В задней части автомобиля появились «матричные» фонари, фальш-диффузор и трапециевидные насадки на патрубках выхлопа.

Длина автомобиля увеличилась на 20 мм. Моторная линейка осталась без изменений. В нее по-прежнему входит 1,4-литровый 100-сильный двигатель и 1,6-литровый агрегат на 123 лошадиные силы. Связку им составляет 6-ступенчатая МКПП или 6-скоростной «автомат».

Обновленный Kia Rio предложен для покупателей в шести уровнях (Classic, Comfort, Luxe, Style, Prestige и Premium), а также десяти комплектациях.

На новый Kia Rio распространяется традиционная для корейской марки в РФ длительная гарантия производителя в 5 лет или 150 тысяч километров пробега.