Обновленный Infiniti QX80 стал доступен для заказа в России

Фото: Infiniti

Компания Infiniti приступила к приему предварительных заказов на обновленную версию флагманского внедорожника QX80. Как стало известно Daily-Motor.Ru от представителей российского офиса марки, с рестайлингом внешний облик QX80 не изменился. Исключением стала лишь появление в палитре цветов окраски кузова двух новых оттенков – черного Mineral Black и красного Coulis Red.

Основные перемены с обновлением произошли в интерьере, где была установлена мультимедийная система с полностью обновленной передней панелью и двумя раздельными сенсорными дисплеями диагональю 7 и 8 дюймов, отвечающими за управление информационно-развлекательной системой и навигацией, а также сервисными функциями внедорожника.

Экраны имеют разрешение 1280×768 и отличаются улучшенной графикой, а мультимедийная система оснащена более мощным процессором и увеличенным объемом оперативной памяти. Система голосового управления теперь распознает до 6 тысяч команд вместо прежних 500. Обновилась приборная панель, где появился увеличенный 7-дюймовый цветной реконфигурируемый дисплей.

Как и дореформенная модель, новый QX80 в базовом оснащении комплектуется 5,6-литровым бензиновым V8, выдающим 405 лошадиных сил (560 Нм).

Цены на обновленный Infiniti QX80 стартуют с отметки в 5 миллионов 440 тысяч рублей за 7-местную версию и 5 миллионов 840 тысяч рублей за 8-местный вариант с учетом всех маркетинговых предложений.