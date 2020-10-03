Обновленный Honda CR-V вышел в продажу в России

Фото: Honda

На российском авторынке стартовали продажи обновленного кроссовера Honda CR-V. Формально датой начала реализации реформенного японского «паркетника» можно считать 1 октября, но «хондовцы» решили сообщить об этом событии только сейчас.

Рестайлинговый CR-V предложен россиянам с двумя бензиновыми моторами на выбор: 2-литровым 150-сильным агрегатом и 2,4-литровым двигателем на 186 «сил». Во всех комплектациях в качестве трансмиссии предложен вариатор и система полного привода.

С обновлением японский кроссовер получил небольшие изменения в экстерьере и расширенный список опций.

Уже с базовой комплектации автомобиль оборудован системой мониторинга усталости водителя. В других исполнениях новый CR-V получил камеру бокового обзора, функцию автоматического изменения положения фар при движении задним ходом и обогрев рулевого колеса. В максимальной комплектации в список оснащения кроссовера вошли: беспроводная зарядка для смарфона и электропривод крышки багажника с датчиком движения.

Ценовая вилка обновленного Honda CR-V в России варьируются в пределах 2 миллионов 299 тысяч 900 – 2 миллионов 939 тысяч рублей, что на 56 – 114 тысяч рублей дороже, чем просили за дореформенный кроссовер.