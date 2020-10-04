Новый Renault Duster тестируют в Тольятти

Фото: “AvtoVAZ news”/VK

Renault вывела на тесты в России новые кроссоверы Duster. Несколько прототипов, облаченных в камуфляж, накануне были засняты на территории научно-технического центра «АвтоВАЗа» в Тольятти.

На фотографиях, опубликованных сообществом «AvtoVAZ news» в социальной сети «Вконтакте», видно, что в испытательных Duster замаскированы передняя и задняя часть кузова. Видимо, именно там и произойдут максимальные изменения в дизайне.

Со слов очевидцев, они видели три экземпляра кроссоверов: оранжевого, белого и серо – зелёного цвета. Два последних можно рассмотреть на снимках. О том, что в Тольятти тестируют новые «Дастеры», говорит камуфляж рейлингов на крыше. Со сменой поколения эта деталь пережила изменения.

По мнению авторов фотографий, все идет к тому, что обновленный Renault Duster вскоре появится в продаже в России, но это вряд ли произойдет в этом году.

Напомним, в последний раз популярный французский кроссовер обновлялся у нас еще в 2015 году. Сейчас за него просят от 840 тысяч до 1 миллиона 230 тысяч рублей.