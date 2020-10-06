Новый Nissan Note показали на шпионских фото

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В социальной сети Twitter появились шпионские фотографии нового Nissan Note, премьера которого запланирована на ноябрь этого года. В продажу автомобиль поступит в декабре.

Судя по опубликованным снимкам, третья генерация хэтчбека получит светодиодные дневные ходовые огни в форме бумерангов, фирменную V-образную решетку радиатора и новую эмблему марки.

Как будет выглядеть корма автомобиля – пока неизвестно, но ожидается, что автомобиль получит вместо вертикальных фонарей сложной формы горизонтальные. В салоне может появиться виртуальная приборная панель и мультимедийная система с «парящим» сенсорным дисплеем.

Техническое оснащение третьего поколения Nissan Note пока засекречено. Ряд японских СМИ пишут о том, что автомобиль сохранит гибридную силовую установку e-Power, но её мощность будет увеличена. Нынешняя суммарно выдает 188 лошадиных сил. Останется ли в гамме двигателей Note традиционные бензиновые агрегаты на 79 и 98 «сил», пока неизвестно.