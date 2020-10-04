Новый минивэн Hyundai Custo вновь показали на фото

Фото: открытые источники

Ожидалось, что новый большой минивэн Hyundai будет представлен на выставке Auto China 2020 в Пекине, но, судя по всему, дебют новинки состоится чуть позже. Впрочем, закроется автосалон в китайской столице только завтра, поэтому у Custo ещё есть немного времени. Принципиально новая модель корейцев представляет собой полноразмерный вэн, названный в честь путешественника Жака Ива Кусто.

Накануне в Сети появились новые шпионские фотографии этой модели, на которых автомобиль можно рассмотреть как спереди и сзади, так и внутри. Новый 3-рядный минивэн Hyundai со сдвижными дверьми должен стать «эксклюзивом» для китайского рынка, хотя тестовые прототипы этой модели недавно ловили и в Южной Корее. Судя по снимкам, автомобиль получит схожий по дизайнерскому по решению блок задних фонарей с нанесенной на него вставкой из хромированных букв с названием марки (как у обновленного Hyundai ix35). В передней части вэн оснастят внушительной решеткой радиатора с блестящими пластинами в стиле нового Hyundai Grandeur.

В салоне автомобиля можно заметить виртуальную приборную панель и вертикальный сенсорный дисплей «мультимедийки», как у второго поколения Hyundai ix25 (она же Creta). От Elantra и Sonata минивэн достались руль и двухэтажный центральный тоннель, а вместо традиционного селектора трансмиссии установлен кнопочный пульт.

Под капот новый Hyundai Custo должен получить двигатель от удлиненной версии Hyundai Santa Fe, разработанной специально для Китая. Речь о 2-литровом бензиновом агрегате T-GDI на 240 лошадиных сил и 353 Нм крутящего момента. Связку ему составит 8-диапазонный «автомат». Привод – только передний.