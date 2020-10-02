Новый Kia Sorento представят в РФ 5 октября

Фото: Kia

Российский офис Kia подтвердил дату презентации нового поколения кроссовера Kia Sorento. Автомобиль будет представлен в онлайн-формате 5 октября 2020 года в 19:00 по московскому времени.

Как стало известно Daily-Motor.Ru, ведущими презентации, трансляцию которой можно будет наблюдать на официальном канале Kia Motors Russia в Youtube, станут журналист Алексей Пивоваров (Youtube-канал «Редакция») и блогер Евгений Савин (канал «КраСава»).

Кроссоверы Kia Sorento нового поколения уже собирают на калининградском предприятии «Автотор». С конвейера завода сходят версии Sorento, оснащенные 2,5-литровым бензиновым мотором MPI на 180 «сил» и 2,2-литровым 199-сильным «дизелем». Продавать кроссовер будут как в 5-местном, так и 7-местном исполнениях.

Цены на новую генерацию Sorento должны объявить входе презентации. За дореформенную модель, продающуюся сейчас в в России, просят минимум 1 миллион 839 тысяч 900 рублей.