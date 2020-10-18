Неисправности, за которые будут штрафовать водителей в 2021 году

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На портале нормативных правовых актов появился проект поправок в ПДД, в котором подробно прописан список технических неисправностей, при которых эксплуатация автомобилей в России будет запрещена. Документ прошел стадию общественных обсуждений после которых должен превратиться в законопроект.

В рамках изменений, которые внесут в Правила дорожного движения, национальное законодательство будет приведено в соответствие с уже действующим техрегламентом Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств.

Так, с 1 июня 2021 года, когда изменения должны вступить в силу, сотрудники ГИБДД смогут штрафовать водителей за использование шин не по сезону и за зимнюю резину, установленную только на одной оси. Вне закона также станут шины с пробоями и порезами.

Штраф в 500 рублей можно будет выписать и тем автомобилистам, у чьих машин при движении задним ходом не работают стоп-сигналы, «габариты» и контурные огни. Также предусмотрено наказание за нештатную оптику (нештатный ксенон и светодиодные фары).

По новому закону, ветровое стекло должно иметь показатель светопропускаемости не менее 70%, а лобовое у пронированных машин – как минимум 60%. За нарушение также предусмотрен штраф. Оштрафуют водителя и в случае, если в автомобиле нет солнцезащитного козырька или же он сломан. То же самое касается и сломанных стеклоочистителей, стеклоомывателей и фароомывателей.

Законодательно запрещена будет эксплуатация автомобиля с неработающим штатным усилителем рулевого управления, если рулевое колесо сильно люфтит или подтекает рабочая жидкость в гидросистеме усилителя. Аналогичное требование коснется и неисправностей тормозной системы, при которых автомобиль плохо тормозит или не тормозит вовсе.