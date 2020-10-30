Названы самые проходимые кроссоверы на бездорожье

Автомобильный YouTube-блогер Diyas Valikhan из Казахстана, специализирующийся на проведении тестов и сравнении машин сегмента SUV, составил собственный рейтинг кроссоверов по проходимости на бездорожье.

Пятую строчку в этом ТОП-е заняла японская Mazda CX-5, результаты которой на бездорожье по сравнению с другими участниками тестов оказались самыми посредственными.

Четвертую позицию заняли сразу 4 модели: Changan CS75 FL, Subaru Forester, Mitsubishi Outlander и Volkswagen Tiguan с 1,4-литровым двигателем.

Третьим стал Volkswagen Tiguan, оснащенный 2-литровым мотором, а второе место между собой разделили Kia Sportage и Nissan X-Trail.

Победителем в рейтинге проходимости на бездорожье стал Toyota RAV4 пятого поколения, продемонстрировавший один из лучших результатов работы системы полного привода с тремя муфтами.