Mitsubishi обновила кроссовер Eclipse Cross

Фото: Mitsubishi

Компания Mitsubishi презентовала обновленную версию кроссовера Eclipse Cross. С рестайлингом японский «паркетник» пережил небольшие изменения в дизайне и оснащении.

Несмотря на слухи о том, что новый Eclipse Cross будет полностью отличаться от предшественника, автомобиль в общих чертах сохранил экстерьер дореформенной модели. Кроссовер оснастили новой зауженной оптикой, что заставило слегка перекроить пресс-формы крыльев. Второй блок фар теперь напоминает глаза паука, а корма лишилась планки, объединяющей задние фонари.

Фото: Mitsubishi

В интерьере изменений еще меньше – лишь новый дисплей мультимедийной системы на 8 дюймов. В остальном же это прежний Eclipse Cross.

Фото: Mitsubishi

Техническое оснащение также сохранилось. Приводит в движение кроссовер прежний 1,5-литровый бензиновый мотор и вариатор. Привод можно выбрать как передний, так и полный.

Первым рынком для нового Mitsubishi Eclipse Cross станет Австралия, после которой автомобиль появится в США. Произойдет это в первом квартале 2021 года.