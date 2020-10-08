Mercedes-Benz отказывается от механических коробок передач

Фото: Mercedes-Benz

Немецкий автомобильный производитель сообщил о том, что в скором времени бренд полностью откажется от использования механической трансмиссии.

Такое решение фирма приняла в связи с необходимостью экономить ресурсы на разработке новых моделей. Сначала автомобилей с «механикой» лишится домашний рынок бренда, после чего тенденция распространится и на глобальный модельный ряд. Помимо этого, компания планирует создать собственные модульные платформы, которые будут поддерживать широкий диапазон типоразмеров.

До конца 2029 года немецкая фирма собирается на две трети сократить линейку двигателей внутреннего сгорания. В первую очередь под удар попадут дизельные модификации. Таким образом, фирма планирует высвободить больше ресурсов для развития линии электрокаров.