Купе-кроссовер Haval H6x показали на рендерах

Фото: Haval

Daily-Motor.Ru уже рассказывал, что Haval планирует повторить успех тандема F7 и F7x, выпустив по похожей схеме модель H6 в двух форм-факторах.

Дизайнеры портала «Колёса» решили показать, как будет выглядеть купеобразная версия кроссовера H6, которая, как и в случае с моделью F7, может получить название H6x.

По мнению авторов рендеров, купе-кроссовер H6x будет копировать экстерьер своего собрата в традиционном кузове. При этом высота будущего купеобразного кроссовера китайцев останется неизменной, чего нельзя сказать о других кросс-купе, которые оказываются гораздо ниже своих обычных версий.

Фото: “Колёса.ру”

Таким образом, вплоть до стойки С, расположенной за задними дверьми, H6 и H6x будут практически идентичными. Основным отличием станет покатое задние стекло, которое визуально сделает форму крыши угловатой. Задние фонари останутся прежними. Изменится лишь крышка багажника, которая станет более рельефной за свет выпуклой выштамповки на её верхней части.

Моторная гамма перекочует в H6x с обычного H6. В неё входят, напомним, 1,5-литровый турбомотор на 169 лошадиных сил и 2-литровый 224-сильный агрегат – оба бензиновые. В качестве трансмиссии предложат 7-диапазонный «робот». Официальная премьера запланирована на ближайшие месяцы.

Между тем на этой неделе исполнительный директор «Хавейл Мотор Рус» Жером Сего сообщил, что компания готовит для России пять новых моделей, которые появятся в продаже до 2023 года. Подробностей о каких автомобилях идет речь, пока нет, но одной из них может стать третье поколение Haval H6, ранее замеченное на конвейере завода в Узловой. Если H6 будет локализован, то китайцам ничего не мешает поставить на конвейер и его купеобразную версию, как ранее это было проделано с купе-кроссом F7x.