Кроссовер Renault Duster перевоплотился в пикап

Фото: Dacia

Компания Dacia выпустила пикап, спроектированный на втором поколении кроссовера Duster. Пока автомобиль доступен в рамках предзаказа только в Румынии, но вскоре может появиться и на других европейских рынках. Цены на него стартуют от 22 тысяч 546 евро.

Двухдверный пикап способен перевозить 500 кг груза, а его дорожный просвет равен 224 мм. Приводит в движение новинку 1,5-литровый «дизель» на 115 лошадиных сил и 260 Нм крутящего момента. В качестве трансмиссии предложена 6-ступенчатая МКП. Длина грузовой платформы составляет 1,65 метра, а её дверь выполнена из композитных материалов, что позволило снизить общую массу кузова.

Напомним, в России сейчас продают первое поколение модели Duster, но вскоре может появиться вторая генерация кроссовера, о чем Daily-Motor.Ru уже рассказывал сегодня утром.