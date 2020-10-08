Конкурент Toyota Land Cruiser Prado от Kia выйдет в РФ 2 ноября

Фото: Kia

В России стартуют продажи новой генерации рамного внедорожника компании Kia. Новый Mohave, производство которого уже ведется на мощностях предприятия «Автотор» в Калининграде, появится у дилеров 2 ноября 2020 года.

На российском авторынке новое поколение Kia Mohave предложат с 249-сильным дизельным двигателем и 8-диапазонной автоматической коробкой передач, связку которым составит интеллектуальная система полного привода с функцией Terrain Mode, позволяющей электронике применять оптимальные режимы работы двигателя, рулевого управления, трансмиссии и других систем для езды по различным покрытиям.

Длина автомобиля составляет 4930 мм, ширина – 1920 мм, высота – 1790 мм. Размер колесной базы равен 2895 мм. Продавать новый Kia Mohave в России будут в 6- и 7-местном исполнениях. Обе модификации оснастят тремя рядами сидений, но в первом случае второй ряд будет состоять из двух отдельных кресел.

В интерьере появится 12,3-дюймовая цифровая «приборка», а также аналогичный по размеру дисплей мультимедийной системы, поддерживающей голосовое управление.

Цены и комплектации одного из главных конкурентов внедорожника Toyota Land Cruiser Prado в России объявят ближе к началу продаж.