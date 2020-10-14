Компания Lifan признана банкротом

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Летом этого года мы уже сообщали о том, что Lifan сильно нездоровится. Виной всему стали крайне низкие показатели продаж, как на местном для компании китайском рынке, так и на зарубежных. Похоже коронакризис решил добить бренд, чьи автомобили были самыми популярными среди китайских марок в РФ в период с 2014 по 2018 год. Компания признана банкротом.

Накануне в Чунцине состоялось первое собрание руководства и кредиторов, в ходе которого обсуждался масштаб бедствия, справиться с последствиями которого сейчас пытается внешнее управление. Но сделать это будет непросто. До конца сентября Lifan получил от кредиторов более 400 требований на 1 миллиард 130 миллионов юаней (168 млн долларов). При этом нынешние активы компании оцениваются в сумму вдвое меньше. Кроме того, на компанию подают в суд дилеры и клиенты, требуя выплатить более 850 миллионов юаней. В июне ходили слухи, что концерн Geely может купить Lifan, но их быстро опровергли.

Напомним, автомобили Lifan собирали в России до 2019 года на заводе Derways в Черкесске, который также обанкротился, после чего поставлять «лифаны» в РФ начали напрямую из Китая. За девять месяцев 2020 года дилеры Lifan продали чуть больше 1000 машин, что является крайне низким показателем по сравнению с предыдущими годами.