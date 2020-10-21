Китайские Tesla будут продавать в Европе

Фото: Tesla

Официальные представители американского бренда сообщили, что машины, которые сходят с китайского конвейера в Шанхае, будут поступать на рынок Старого света.

Пока что речь идёт только о модели Model 3. Источник утверждает, что первая партия этих электрокаров уже готова к транспортировке в Европу. Сколько будет стоить машина, собранная в Китае, пока не сообщается. Напомним, что в начале текущего месяца ценники на новые электрокары на рынке Китая существенно снизились. Поэтому есть предпосылки, что аналогичная тенденция ждёт и европейские ценники.

Напомним, что всего несколько дней назад электрокары Model 3 пережили плановое обновление, которое принесло машинам увеличенный запас хода, улучшенную динамику и избавление от хромированного декора.