Kia Sorento поступили в продажу в РФ

Фото: Kia

Компания Kia сообщила о запуске в продажу новых Sorento в четвёртой генерации. Первые модели уже добрались до российских дилеров.

Напомним, что кроссоверы нового поколения собирают на Калининградском заводе. Под капотом авто работает мотор на 2.5 литра, который форсирован до 180 лошадиных сил. Машина будет продаваться в четырёх комплектациях. Также в продажу поступят Kia Sorento с моторами на 2.2 литра. Для таких версий также положены четыре исполнения. Цены на авто начинаются от 2 миллионов 149 тысяч рублей. За самую дорогую комплектацию нужно отдать 3 миллиона 220 тысяч рублей.

Примечательно, что на модель распространяется заводская гарантия на 5 лет или до истечения пробега в 150 тысяч километров. Позже доступную линейку должны пополнить Kia Sorento с атмосферным мотором на бензине с рабочим объёмом в 3.5 литра, который форсирован до 249 лошадиных сил.