Kia отказалась выдавать российским покупателям дизельные Sorento

Фото: Kia

Kia отказывается выдавать российским покупателям новый кроссовер Sorento с дизельным двигателем и роботизированной трансмиссией, несмотря на старт продаж. Об этом пожаловались желающие приобрести такую версию корейского вседорожника, сообщив, что дилеры отказываются выдавать им уже оплаченные автомобили.

На профильных форумах, посвященных четвертой генерации Sorento, а также на официальной странице Kia Motors Russia в соцсети «Вконтакте» покупатели кроссовера сообщают, что фактически со старта продаж, датированного 15 октября, дилеры выдают только бензиновые Kia Sorento.

Автосалоны объясняют задержку необходимостью перепрошивки блока управления роботизированной трансмиссии и уверяют, что нужное программное обеспечение будет установлено до конца месяца.

В свою очередь, российский офис Kia проблему с дизельными версиями не подтверждает, обещая, что «ситуация с поставками нормализуется в ближайшее время», пишет «Авторевю».