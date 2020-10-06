Jaguar XF пережил обновление

Фото: Jaguar

Рестайлинговый Jaguar XF стал более современным и комфортным.

Актуальная модификация седана бизнес-класса выпускается уже 5 лет. Несмотря на первоначальную шикарную комплектацию, машина всё же технологически устарела. Поэтому фирма решила провести рестайлинг. Главной особенностью стал новый планшет в интерьере, диагональ которого составляет 11.4 дюйма. Дисплей имеет тонкие грани из магния и парящую модификацию.

Разработчики отметили, что пересмотрели интерфейс и теперь до основных функций удастся добраться всего за пару кликов. Таким образом пользоваться всеми опциями во время движения станет ещё комфортнее и безопаснее. Также в салоне появился новый селектор автоматической коробки передач.

Что касается технической составляющей, то изменения коснулись моторной гаммы. Двигатели V6 больше не используются в серии. На смену им пришли инновационные силовые агрегаты Ingenium. Однако на отечественный рынок XF поступит только с двухлитровым мотором на бензине с мощностью в 249 лошадиных сил, а также с дизельным агрегатом на 2.0 литра с отдачей в 199 лошадиных сил.