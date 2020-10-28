Jaguar выпустил обновлённый кроссовер E-Pace

Фото: Jaguar

Премиальная британская компания рассекретила особенности нового кроссовера.

Сегодня в сети был опубликован официальный пресс-релиз, который подтвердил практически все прежние утечки информации. Так, новый Jaguar E-Pace получит оригинальный передний бампер, видоизменённую радиаторную решётку, а также необычные воздухозаборники.

В интерьере кроссовера появился изогнутый сенсорный экран с диагональю в 11.4 дюйма, а также цифровая приборная доска на 12.3 дюйма. Пассажиры смогут воспользоваться функцией беспроводной зарядки гаджетов. Для отделки использовались более дорогие материалы. Встроена система очистки и ионизации воздуха.

Под капотом шикарного паркетника будет работать дизельный мотор с мощностью в 163 или 199 лошадиных сил. Бензиновые двигатели форсированы до 200 ил и249 лошадиных сил. Сколько будет стоить обновлённый E-Pace, пока не сообщается.