Hyundai показал «спортивный» вариант хэтчбека i20

Фото: Hyundai

Компания Hyundai представила новую версию популярного хэтчбека. Транспортное средство поступит к дилерам уже в 2021 году. Цена пока держится в тайне.

Спортивная пятидверка от традиционного варианта отличается передним бампером с агрессивным дизайном, а также радиаторной решёткой чёрного цвета. Задний бампер получил новую модификацию, которая великолепно сочетается с хромированной системой выхлопа. Машине положены диски на 17 дюймов.

В интерьере покупателей порадует элегантная отделка в спортивном стиле. На креслах появилась красная прострочка. Она также присутствует и на обивке рулевого колеса. На педалях установлены металлические накладки. В перечень опций будет входить приборная доска виртуального типа и несколько полезных ассистентов для водителя.

Под капотом будет работать атмосферный мотор на 1.2 литра, мощность которого составляет 84 лошадиные силы. За доплату машину удастся купить с литровым мотором в сочетании со стартер- генератором, отдача которого составит 100 или 120 лошадиных сил.