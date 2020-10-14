Hyundai подвел итоги года работы сервиса Mobility

Фото: Hyundai

Компания Hyundai подвела итоги года работы онлайн-сервиса Hyundai Mobility, запущенного 14 октября 2019 года. В рамках онлайн пресс-конференции глава «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев рассказал журналистам о ключевых моментах, которых удалось добиться бренду за год существования новой платформы.

За первый год проекта сервисом онлайн-подписки Hyundai Mobility воспользовались 1600 клиентов. При этом, по словам господина Калицева, подавляющее большинство из них никогда не были клиентами Hyundai.

Не считая Россию, за первый год работы сервиса клиенты Hyundai Mobility успели посетить девять стран: Латвию, Финляндию, Беларусь, Польшу, Германию, Швейцарию, Италию, Монако и Австрию. Суммарный пробег пользователей за весь период составил около 7 миллионов километров.

Фото: Hyundai

Самым популярным автомобилем в сервисе оказался кроссовер Hyundai Santa Fe. На второй позиции по востребованности расположился Hyundai Tucson. В список доступных автомобилей по подписке также входят: кроссовер Creta, седан Sonata и микроавтобус H1. В Hyundai подтвердили, что парк Hyundai Mobility будет расширяться с появлением новых моделей. В него точно войдет большой кроссовер Palisade, выход которого запланирован на декабрь этого года. В следующем году в списке автомобилей, доступных по подписке, может появиться и самая бюджетная модель в линейке Hyundai – седан Solaris.

Будет расширен и перечень тарифов. Ближайшим новым предложением станет тариф Zima с удвоенным с 2 500 км/мес до 5 000 км/мес пробегом, разработанным для планирования автомобильных путешествий на зимние курорты.

На сегодняшний день в проекте участвуют 46 пунктов выдачи автомобилей, расположенных в 20 крупнейших городах России, начиная от Москвы и заканчивая Омском и Барнаулом.