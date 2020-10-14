Hyundai готовит агрегатор по продаже автомобилей с пробегом

Фото: Hyundai

В ходе пресс-конференции, посвященной годовому юбилею онлайн-сервиса Hyundai Mobility в России, управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев анонсировал онлайн-платформу Hyundai по продаже автомобилей с пробегом.

Агрегатор получит название UKA («Юка»). Он позволит не только купить автомобиль с пробегом в онлайн формате, но и продать. В Hyundai обещают сделать новый сервис максимально прозрачным для своих клиентов.

«Именно на нашей уникальной платформе у человека будет доступна полная сервисная информация об автомобиле. Когда он был продан, где он обслуживался, что на нем делалось, были ли страховые случаи. Мы хотим играть в открытую книгу с клиентом», – приводит слова господина Калицева Daily-Motor.Ru.

Подробности относительно нового проекта Hyundai обещают раскрыть до конца года. Сроки его запуска пока неизвестны.

В начале декабря планируется старт онлайн-продаж новых автомобилей Hyundai. Приобрести практически все автомобили марки можно будет на официальном сайте компании.